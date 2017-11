Los Angeles: Dozent legt sich in Hörsaal in Sarg, um Studenten aufzurütteln

Ein Dozent in Los Angeles hat sich eine Schock-Methode ausgedacht, um seine Studenten aufzurütteln.



Als diese eines Morgens in den Hörsaal kamen, lag ihr Dozent in einem Sarg und erklärte dazu später: "Eure Testergebnisse waren zum Sterben schlecht."



Die Aktion sorgte für jede Menge Diskussionen im Internet, viele waren von ihr begeistert.