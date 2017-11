New York: Polizisten vergewaltigten angeblich Frau in Dienstwagen

Zwei Polizisten in New York müssen sich vor Gericht wegen Vergewaltigung verantworten.



Die beiden Drogenermittler hatten eine 18-Jährige festgenommen, die sie dann in ihrem Dienstwagen abwechselnd vergewaltigten.



Die beiden Angeklagten behaupten, es handelte sich um einvernehmlichen Sex und plädieren auf unschuldigen. Inzwischen traten sie jedoch vom Dienst zurück.