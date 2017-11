Paradise Papers enthüllen: Lewis Hamilton trickste 4,5 Millionen Dollar ab

Die Paradise Papers zeigen David Hamiltons Deal beim Kauf seines Privatjets 2013, den er für 23 Millionen Dollar erworben hatte, da er viel in der Welt rum jettet.



Beim ersten Flug nach Europa musste die Maschine einen Zwischenstopp auf der Isle of Man einlegen, damit das Flugzeug dort an eine Firma verleast werden kann.



Das ganze Prozedere dauert etwa 2 Stunden und Hamilton ist um 4,5 Millionen Mehrwertsteuer-Rückzahlung reicher, da der Jet nun gewerblich angemeldet ist. Anschließend wird das Flugzeug nach der EU importiert. Die Firma Laudamotion von Niki Lauda betreut den Jet.