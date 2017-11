Diez: Häftling vergewaltigte in Besucherraum seine Ehefrau

In einer Justizvollzugsanstalt in Diez in Rheinland-Pfalz ist es im Besucherraum zu einer Vergewaltigung gekommen.



Eine Häftling soll sich nach einem Streit mit seiner Ehefrau auf diese gestürzt haben und sie vergewaltigt haben. Dabei stach er mit einem selbstgebauten Stichwerkzeug auf sie ein.



Ein Mithäftling ging schließlich dazwischen, dann überwältigten JVA-Mitarbeiter den Mann. Die Frau wurde bei dem Vorfall verletzt.