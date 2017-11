Hört Facebook seine Nutzer heimlich über das Mikrofon ab?

Seit einigen Jahren gibt es ein Gerücht, dass Facebook heimlich seine Nutzer abhören soll, indem auf das Mikrofon des Handys zugegriffen wird. So wunderte sich ein Journalist beispielsweise, warum er auf Facebook Werbeanzeigen für Sofas erhält.



Er hätte nie nach dem Begriff gesucht, aber über ihn gesprochen. Der Datenschutzbeauftragte aus Hamburg, wo das Unternehmen seinen Sitz hat, prüft nun die Abhörvorwürfe. Bis Ende des Jahres wollen die Datenschützer Informationen sammeln und dann entscheiden, was unternommen werden soll.



"Facebook verwendet das Mikrofon nicht für Werbung oder Posts im Newsfeed", sagt der Internetkonzern dagegen in einer Stellungnahme.