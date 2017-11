SPD-Vize Scholz will eine Anhebung des Mindestlohns auf zwölf Euro pro Stunde

Normalerweise kennt man so einen Vorschlag nur von den Linken, doch nun kommt er von den Sozialdemokraten: SPD-Vize Olaf Scholz ist dafür, dass man den Mindestlohn "in einem überschaubaren Zeitraum" auf zwölf Euro pro Stunde erhöht.



"In einer Gesellschaft, in der die Löhne durch Globalisierung und technischen Wandel unter Druck geraten, muss die SPD den Mindestlohn noch viel stärker als Korrekturinstrument einsetzen, als sie es bisher getan hat.", so Scholz.



Momentan beträgt der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland 8,84 Euro pro Stunde. Die Anhebung sei nach dem SPD-Politiker wichtig, damit die Menschen für ihr Alter vorsorgen können.