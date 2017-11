Sonntagsöffnung an Heiligabend: Verdi ruft zu Einkaufsverzicht auf

Die Gewerkschaft Verdi hat vor einer möglichen Sonntagsöffnung von Geschäften an Heiligabend zu einem Einkaufsverzicht aufgerufen.



"Die Einzelhandelsbeschäftigten wollen sich wie jeder andere auf das Weihnachtsfest vorbereiten und gemeinsam mit ihren Familien feiern", sagte ein Verdi-Bundesvorstandsmitglied.



Die Regelung der Ladenschlusszeiten fällt in den Kompetenzbereich der Länder. In einzelnen Bundesländern ist eine zeitlich befristete Öffnung an Heiligabend zulässig.