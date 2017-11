Von Storch von der Berliner AfD überraschend abgesägt

Endlich soll die AfD regierungsfähig werden, Beatrix von Storch ist abgesägt worden. Georg Pazderski ist der alte und der neue Vorsitzende der Berliner AfD. So beschlossen auf dem Landesparteitag, in der Zitadelle, in Berlin-Spandau.



Die bisherige Doppelspitze bestand aus Beatrix von Storch und Georg Pazderski. Doch Andreas Wild, der aus der AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus ausgeschlossen wurde, forderte im Saal, es solle nur einen Parteivorsitzenden geben.



Es solle nicht "eine Landesvorsitzende kaum anwesend sein, aber den Ruhm einstreichen", sagte Wild. Georg Pazderski wurde dann mit 74,6 Prozent der Stimmen zum Vorsitzenden wiedergewählt. Von Storch wurde eine von drei Stellvertretenden Vorsitzenden.