Insolvenzverfahren - Boris Becker sieht große Chance in der Zukunft

Tennis Legende Boris Becker will seine Zukunft neu gestalten und sieht darin eine große Chance.



"Der Name Boris Becker ist heiß", sagte er der "Neuen Züricher Zeitung". Viele neue Werbeverträge würden auf seinem Schreibtisch liegen, so der Ex-Tennis-Profi.



Becker steckt in einem Insolvenzverfahren. Er sei aber nicht pleite, betonte er.