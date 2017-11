Österreich: Frau begrapscht - Grünen-Politiker Pilz tritt zurück

Der prominente österreichische Grünen-Politiker Pilz tritt zurück. Grund sind Vorwürfe der sexuellen Belästigung, die eine Mitarbeiterin der Europäischen Volkspartei gegen den 63-Jährigen erhoben hatte.



Pilz soll die Frau 2013 begrapscht haben. Er sei betrunken gewesen.



Der Grünen-Politiker gab an, sich an den Vorfall nicht erinnern zu können. Pilz bestreitet jedoch den Vorwurf der sexuellen Belästigung. Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe seien nicht überprüft worden, so Pilz.