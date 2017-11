neuer Trailer zu "Star Wars - The Last Jedi"

Am 14.Dezember geht es mit der großen Star-Wars-Saga weiter. Dann startet "The Last Jedi" (auf deutsch Die letzten Jedi) in den Kinos.



Nun gibt es auch einen neuen Trailer zum Film. Darin betritt Luke Skywalker nach Jahrzehnten den Millennium Falken von Han Solo!



Der Film wird direkt an seinen Vorgänger anschließen und Luke Skywalker wird darin Rey ausbilden.