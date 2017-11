München: Mit 131km/h durch die Stadt - Die unglaubliche Ausrede des Rasers

In der Nacht zum heutigen Freitag wurden Zivilbeamte der Polizei auf einen rasenden Autofahrer, der mitten in München unterwegs war, aufmerksam.



Bis zu 131 Km/h war der Mann (25) mit seinem BMW unterwegs. Als er gestoppt wurde, gab er an, einen Burger King vor seiner Schließung zu erreichen.



Dem Mann drohen ein zwei Monate langes Fahrverbot, Punkte in Flensburg und eine Geldstrafe von 560 Euro.