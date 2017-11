Das Einhorn ist tot - Ende des Marketing-Hypes erklärt

Ende letzten Jahres wurde eine pinke Schokolade herausgebracht, auf deren Packung ein Einhorn abgedruckt war. Damit startete offiziell der Hype rund um das Einhorn.



Auf etlichen Produkten war dieses Fabeltier zu sehen, egal ob Klopapier, Bier etc. Egal wo man hinschaute, kam man am Einhorn nicht vorbei. Doch damit soll jetzt Schluss sein.



Der Schokoladenhersteller, der den Hype einst auslöste, erklärte nun das Ende des Hypes. In einer Pressekonferenz sprach sich das Einhorn höchstpersönlich vor Medienvertretern für das Ende aus.