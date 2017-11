München: 40-Jähriger schluckt in Gerichtssaal aus Protest Rasierklingen

In München wird derzeit gegen einen 40-Jährigen ein Prozess geführt, der mehrere Supermärkte überfiel.



Aus Protest gegen die Verhandlung und seine Haftbedingungen sowie die Nichtgabe von Substitutionsmitteln schluckte der Drogenabhängige nun im Saal Rasierklingen.



Die Richterin reagierte gelassen auf den Vorfall und sagte nur: "Was Sie gemacht haben, ist nicht optimal". Der Mann wurde dann in Handschellen und in Begleitung von Sanitätern aus dem Gerichtssaal geführt.