Fußball: Nuri Sahin tritt aus türkischer Nationalmannschaft zurück

Der BVB-Star Nuri Sahin gab am Donnerstag bekannt, dass er mit sofortiger Wirkung seine Karriere in der türkischen Nationalmannschaft beenden will.



Den Rücktritt erklärte der 29-Jährige am Donnerstag auf Twitter und Facebook: "Fast 100-mal habe ich das Trikot der Türkei, meiner Heimat, in verschiedenen Altersklassen tragen dürfen. Und jeder einzelne Schritt, den ich in diesem Trikot zurückgelegt habe, hat mich mit großem Stolz erfüllt."



Der Grund für seinen Rückzug ist, wie er selbst mitteilte, dass er jüngeren Spielern einen Platz in der Nationalelf freimachen wolle.