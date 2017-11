In Dresden wird kommende Woche das Antennen-Fernsehen abgeschaltet

In der kommenden Woche, am 8. November wird in Dresden und Umland das alte DVB-T-Signal abgeschaltet.



Heißt: wer bisher via Antenne Fernsehen geschaut hat, muss spätestens ab diesem Zeitpunkt einen Receiver kaufen um weiter Fernsehen gucken zu können.



Haushalte, die Ihr Fernsehsignal also bisher via Antenne empfangen haben, müssen neue kompatible Receiver kaufen, und bekommen dann auch digitales Fernsehen, welches allerdings (zumindest die Privatsender) monatliche Kosten erzeugt!