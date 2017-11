Sparkasse: Alle Kontoinhaber werden Paydirect-Kunden

Die Sparkasse macht eine AGB-Änderung beim Girokontenvertrag und lässt so ihre Kunden zu Paydirekt-Nutzern werden.



Wer bis zum 6. November nicht den Widerspruch abgegeben hat, wird automatisch Kunde von Paydirect.



Darüber sind jetzt die Datenschützer verärgert, denn die Sparkasse will alle ihre Nutzerdaten an Paydirect weitergeben, auch wenn Kunden es nicht wollen. Behörden wollen das Verfahren jetzt prüfen.