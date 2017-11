Gender Gap Report: In 217 Jahren werden Frauen und Männer gleichgestellt sein

Der aktuelle Gender Gap Report des Jahres 2017 zeigt, dass Frauen in Deutschland immer häufiger selbst ein Unternehmen gründen. Auch die Frauenquote in Aufsichtsräten zeigt Wirkung, denn nun befinden sich mehr Frauen in Spitzenpositionen in Unternehmen.



Allerdings fällt Deutschland in anderen Bereichen zurück und belegt im internationalen Vergleich nur Platz 43 von 145 möglichen Plätzen, wenn es um die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen geht. So sitzen so wenige Frauen im deutschen Bundestag wie vor 20 Jahren nicht mehr.



Aber nicht nur hierzulande, sondern auch weltweit scheint die Gleichstellung zu stagnieren. Experten haben errechnet, dass bei dem aktuellen Reformtempo noch 217 Jahre nötig sind, bis Frauen die gleichen Chancen haben als Männer - vor allem auf dem Arbeitsmarkt.