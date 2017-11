Altfraunhofen: Mann brachte Frauen angeblich mit deren Einverständnis um

Im bayerischen Altfraunhofen wurden in einem Einfamilienhaus die Leichen von drei Personen entdeckt.



Nun gibt es zu dem Fall neue Details: Angeblich hat der Mann die beiden Frauen mit deren Einverständnis getötet und sich danach selbst erschossen. Darauf deute ein Schriftstück hin, so die Polizei.



Zuvor rief der 49-Jährige die Polizei und teilte mit, dass man in dem Haus "drei Tote abholen" könne. Bei den Toten handelt es sich um den Hausbesitzer, dessen 83 Jahre alte Mutter und seine 61-jährige Lebensgefährtin.