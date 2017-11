US Kongress hat manipulative russische Werbeanzeigen veröffentlicht

126 Millionen Facebook-Nutzer sollen russische Werbeanzeigen gesehen haben, die versucht haben sollen, die User zu manipulieren im Präsidentschaftswahlkampf



Facebooks Geschäftszweig für personalisierte Werbung, sammelt die Standorte, die Likes, die besuchten Websites all ihrer Nutzer, um sie zu Werbezwecken zu analysieren. Deshalb konnte man jetzt genaue Einblicke in den automatisiert ablaufenden Prozess gewinnen.



Die manipulativen Anzeigen sollen vor allem auf Gegensätze in der Gesellschaft abgezielt haben, Meinungs-Unterschiede, Personen und Ressentiments sollen gegeneinander ausgespielt worden sein, mit der Absicht die Gesellschaft zu spalten.