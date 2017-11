Bayern: Drei Tote mit Schussverletzungen in Einfamilienhaus entdeckt

Im bayerischen Altfraunhofen hat die Polizei drei Tote in einem Einfamilienhaus entdeckt.



Bei den Opfern handele es sich um drei Erwachsene, die Schusswunden aufzeigen, so ein Sprecher der Polizei.



Die Toten sollen die Bewohner des Hauses sein, die Hintergründe des Vorfalls sind bisher völlig unklar. Man geht aber nicht davon aus, dass weitere Personen an der Tat beteiligt gewesen seien.