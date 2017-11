Paderborn: Messerangreifer mit Beinschuss gestoppt

Bundespolizisten haben in Paderborn einen 39-Jährigen ins Bein geschossen, als dieser die Beamten mit einem Messer attackierte.



Der polizeibekannte Angreifer kam in ein Krankenhaus. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen.



Vor der Messerattacke und dem Schuss kontrollierte die Polizei den Mann am Paderborner Hauptbahnhof.