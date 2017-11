Terroranschlag New York: US-Präsident Trump fordert Todesstrafe für Attentäter

Nach der Terrorfahrt eines 29-jährigen Usbeken in New York hat US-Präsident Donald Trump für den Mann die Todesstrafe gefordert.



Der Attentäter hat acht Menschen getötet und weitere schwer verletzt. Er sollte die Todesstrafe bekommen, so Trump.



Der IS-Sympathisant hatte mit seinem Pick-Up Radfahrer und Fußgänger auf einem Radweg im Süden Manhattans gerammt und überfahren.