Köln: Unruhige Halloween-Nacht

Am Hauptbahnhof, in der Altstadt und um den Kölner Dom hatte die Polizei alle Hände voll zu tun: Betrunkene und aggressive Gruppen von Männern lieferten sich Schlägereien, Streit und sexuelle Belästigungen.



Aktuell liegen drei Anzeigen wegen sexueller Belästigung vor; zwei der Angreifer konnten noch am Tatort gestellt werden.



Die Polizei ging konsequent gegen die Männer vor, erteilten Platzverweise, stellte hunderte Personalien fest und konnten dadurch die Lage beruhigen.Die Polizei forderte rund etwa einhundert Polizisten zur Verstärkung an.