Katalonien-Konflikt: Ex-Regierungschef Puigdemont will kein Asyl

Der von der spanischen Zentralregierung abgesetzte katalanische Ex-Regierungschef Puigdemont hat sich in Brüssel zu seiner Situation geäußert.



Er bestritt, einen Asylantrag in Belgien stellen zu wollen um so vor der spanischen Justiz zu fliehen. Die gegen ihn vorgebrachten Vorwürfe wie Rebellion nannte er haltlos.



Wie lange er in Belgien bleibe, sei noch nicht klar. Die Staatsanwaltschaft in Spanien hatte Anklage gegen Puigdemont und weitere Mitglieder der abgesetzten Regionalregierung erhoben.