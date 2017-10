Katalonien: Spanische Polizei stürmt Hauptquartier von katalanischer Polizei

Den katalanischen Polizisten wird Befehlsverweigerung vorgeworfen und so wurde bei einer Razzia das Hauptquartier der Mossos d´Esquadra in der Stadt Sabadell durchsucht.



Auch andere Örtlichkeiten sollen durchsucht worden sein. Der Grund sei das Verhalten der katalanischen Polizei am 1. Oktober, dem Tag an dem das von Madrid verbotene Unabhängigkeitsreferendum stattfand.



Puigdemont hält sich derzeit in Belgien auf, ob er Asyl beantragen will, ist noch ungewiss. Er warte erst die weiteren Schritte von Spanien ab, so sein Anwalt.