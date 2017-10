Schwerin: 19-Jähriger wegen Anschlagsplänen festgenommen

Wegen mutmaßlicher Anschlagspläne ist in Schwerin ein 19-jähriger Syrer verhaftet worden.



Der Mann steht unter Verdacht, einen "islamistisch motivierten Anschlag mit hochexplosiven Sprengstoff in Deutschland geplant und bereits konkret vorbereitet zu haben", teilte die Bundesanwaltschaft mit.



Eine Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung konnte dem 19-Jährigen bisher noch nicht nachgewiesen werden. Spezialkräfte der Bundespolizei und des Bundeskriminalamtes nahmen den Syrer fest.