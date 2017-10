Mitteldeutschland: Ist die Kirche pleite?

In Mitteldeutschland soll es nur noch eine Pastorin für 13 Dörfer geben und auch die Dorfpfarrer stöhnen wegen der unhaltbaren Zustände.



"Viele von uns haben inzwischen so viele Gemeinden zu betreuen, dass wir keine echte Nähe mehr zu den Menschen aufbauen können, der Kontakt reißt ab, alles ist im Niedergang", so ein Pfarrer, der aus Sorge als "Nestbeschmutzer" beschimpft zu werden, anonym bleiben möchte.



Die vorhandenen Strukturreformen produzieren Frust. Dazu befindet sich die Evangelische Kirche in einem Dilemma, einerseits fehlen ihr die Einnahmen in Ostdeutschland, anderseits, durch immer stärkere Sparzwänge das Gemeindeleben stark eingeschränkt wird.