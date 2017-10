Moderne Musik soll Kirchenaustritte rückläufig machen

Dieter Falk, Musik-Produzent, Komponist und Keyboarder macht auch christliche Popmusik. Auch in Deutschland sind Anfänge vorhanden.



Dieter Falk: ".. Ich interpretiere sie neu, reichere sie mit Pop-, Rock-, und Jazzelementen an. Schon als Teenager habe ich mit meinem Bruder einen Gospelchor geleitet."



Er will der katholischen und auch der evangelischen Kirche mehr Jazz und Pop einhauchen, denn Beide hätten mehr als genug Defizite sich modern zu präsentieren.