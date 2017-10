Frankfurt: Nach Zwangsräumung - Frau sticht auf Mitarbeiter ein

Ein Mitarbeiter einer Wohnungsbaugesellschaft ist in Frankfurt am Main nach einer Zwangsräumung mit einem Messer schwer verletzt worden.



Tatverdächtig ist die frühere Mieterin der Wohnung. Als der 44-Jährige die geräumte Wohnung abnehmen wollte, wurde er von der Frau mit einem Messer angegriffen. Die Frau flüchtete, wurde aber nicht weit vom Tatort festgenommen.



Der Mann kam mit schweren Verletzungen am Hals in eine Klinik. Nähere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.