Zwei Tote Frauen in einem Gelsenkirchener Massagesalon entdeckt

In einem Gelsenkirchener Massagesalon sind zwei tote Frauen entdeckt worden. Nach ersten Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft wurden die 46 und 56 Jahre alten Opfer mit Messerstichen getötet.



Zum Hintergrund der Tat wurden zunächst keine Angaben gemacht. Die Opfer seien Asiatinnen. Die Leichen wurden in einem Mehrfamilienhaus in der Altstadt gefunden.



Ob es sich um einen Rotlichtbetrieb handelt, ist noch offen.