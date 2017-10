"What We Do In The Shadows"-Fernsehserie in Arbeit

Die erfolgreiche Vampirkomödie "What We Do In The Shadows" soll in eine Fernsehserie umgeschrieben werden, die im amerikanischen Fernsehen laufen soll.



Das gab der Macher des Films, Taika Waititi bekannt. Die Serie soll dann auch anders als der Film in den USA spielen.



Zuletzt führte Waititi bei dem neuen "Thor"-Film "Thor: Ragnarok" Regie.