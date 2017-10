SPD-Politiker Michael Müller will "solidarisches Grundeinkommen" einführen

Berlins Bürgermeister Michael Müller (SPD) ist dafür, ein sogennantes "solidarisches Grundeinkommen" für diejenigen Arbeitslose einzuführen, die sich sozial engagieren.



Das heißt, dass das bedingungslose Grundeinkommen für Personen eingeführt würde, die für Alleinerziehende babysitten, sich um Senioren kümmern oder Flüchtlingen helfen. Es sollen aber vor allem Menschen gesichert werden, die von der Digitalisierung abgehängt wurden.



"Es geht [...] um die mögliche soziale Unsicherheit einer vierten industriellen Revolution - also die Veränderungen von Arbeit 4.0.", so Müller. Denn Studien sind davon überzeugt, dass es viele Berufe in einigen Jahren nicht mehr geben wird, da sie automatisiert werden können.