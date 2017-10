Mutmaßlicher Kindermörder in Spanien gefasst

Nach dem Mord an einer Zweijährigen in Hamburg ist der tatverdächtige Vater am Sonntagmittag in der Region San Sebastian verhaftet worden.



Den bisherigen Erkenntnissen zufolge führte die Flucht des 33-Jährigen über Frankreich nach Spanien. Das Mädchen war am vergangenen Montag an einer Schnittverletzung am Hals gestorben.



Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen abgelehnten Asylbewerber aus Pakistan.