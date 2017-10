Spanien: Katalanischer Regierungschef Puigdemont für friedlichen Widerstand

Der von der spanischen Zentralregierung abgesetzte katalanische Regierungschef Puigdemont hat die Fortsetzung der Unabhängigkeitsbestrebungen verkündet.



In einer TV-Rede rief er die Bürger zum friedlichen Widerstand gegen die von Madrid beschlossenen Zwangsmaßnahmen auf.



Zuvor waren die am Freitag beschlossenen Maßnahmen in Kraft getreten: Die Region steht jetzt unter der Kontrolle Madrids. Regionalregierung und Polizeichef gelten als abgesetzt.