Halloween: Gruselfaktor hoch zehn am Times Square in New York

Mit einem Metallhaken durch den Rücken hat sich ein Mann zu Halloween 47 Minuten lang von einer Raumdecke hängen lassen. Die Aktion fand im Kuriositätenmuseum "Ripley`s Believe It or Not" am Times Square statt.



Der Stunt-Künstler ließ sich einen etwa 10 Zentimeter langen Haken durch das rechte Schulterblatt stechen und an die Decke des Museums hängen. Dabei wirkte er völlig gelassen.



"Es gibt keinen Trick. Vermutlich ist der Schmerz ein relativer Begriff", sagte der Mann vor der Aktion.