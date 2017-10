Eisenach: Betrunkene 83-jährige Rollstuhlfahrerin randaliert in Supermarkt

In Eisenach ist eine 83-Jährige mit ihrem elektrischen Rollstuhl rabiat durch einen Supermarkt gefahren.



Die Betrunkene eckte mehrmals an, fuhr einer Kundin in die Beine und einem Kind über die Füße: Dabei wurden die Frau und das Kind leicht verletzt.



Die Krawall-Fahrt wurde von einem Metallbegrenzer vor der Kasse gestoppt, dort blieb die Frau nämlich mit dem Rollstuhl hängen. Die Angestellten nahmen der Rentnerin den Zündschlüssel ab und riefen die Polizei. Gegen sie wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.