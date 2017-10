Brandenburg: Vater in Haft - Zweijährige Tochter misshandelt

Weil ein 28-jähriger Mann in Brandenburg seine erst zwei Jahre alte Tochter in mehreren Fällen brutal misshandelt haben soll, sitzt er derzeit in Untersuchungshaft. Das gab die Staatsanwaltschaft Frankfurt bekannt.



Die Zweijährige befindet sich in einem Krankenhaus. Sie schwebt in Lebensgefahr. Der Vater hatte selbst den Notarzt gerufen, nachdem das Mädchen einen Atemstillstand hatte.



Der 28-Jährige ist bereits unter anderem wegen Körperverletzung vorbestraft.