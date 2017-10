Katalonien: Neuwahlen abgelehnt

Kataloniens Regierungschef Puigdemont hat entgegen aller Erwartungen keine Neuwahlen angekündigt. Er warf Madrid vor, eine Einigung zu verhindern.



Medien hatten berichtet, er habe dabei Neuwahlen ausrufen wollen. Zudem hieß es, die spanische Regierung wäre in diesem Fall bereit, die Anwendung der Zwangsverwaltung auszusetzen.



Der Senat in Madrid will nun entscheiden, ob er die geplanten Maßnahmen zur Entmachtung der Regionalregierung billigt.