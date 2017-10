Polizei verwischt Spuren - massenhaft illegal Daten erhoben

Einem Bericht der Tagesschau zu Folge, habe die Polizei die Gipfelproteste flächendeckend abgefilmt, "Handydaten abgegriffen" und Bewegungsprofile Einzelner erstellt. Bis zu 180 Beamte seien nur damit beschäftigt gewesen, Daten im Umfang einer zweistelligen Terrabytezahl auszuwerten, so der Bericht.



So können mittels einer neuartigen Software namens " Face VACS" Zehntausenden Bilder und Videos zur Gesichtserkennung durchforstet werden. Zahlreichen Journalisten wurde die Presseakreditierung entzogen. Darunter der Fotograf Po Ming Cheung, der gegen die Sperre protestierte.



Doch bevor die Rechtmäßigkeit der Aussperrung überprüft werden konnte, hat das LKA die Daten seines Falles kurzer Hand gelöscht, so dass der Vorgang nicht mehr überprüft werden kann. Dies stelle eine "Unterdrückung von Beweismitteln" dar, kritisiert der Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar.