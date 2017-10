G20-Proteste: Hamburgs Innenbehörde fehlen Beweise für bisherige Darstellung

Der G20 kommt nicht zur Ruhe. Wie Hamburgs Innenbehörde dieser Tage zugeben musste, gibt es keine Beweise für die bislang von Polizei und Senat vorgebrachten Darstellung der Ereignisse rund um die G20-Krawalle.



So seien auch 3 Monate nach intensiven Nachforschungen keinen Beweise dafür gefunden worden, dass sich am Abend des 7. Juli Gewalttäter auf den Dächern im Hamburger Schanzenviertel versammelt hätten, um die Polizei "mit Steinen, Gehwegplatten, Eisenstangen und Molotowcocktails zu bewerfen".



Ein Untersuchungsausschuss wird nun immer wahrscheinlicher. Auch weil Akten geschwärzt und geladene Zeugen nicht erschienen sind. Das dürfe sich "auch die SPD nicht bieten lassen", erklärt Jan van Aken von den LINKEN. Am 9.11. soll Oberbürgermeister Olaf Scholz vor dem Sonderausschuss erscheinen.