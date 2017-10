Minijobber in Heimarbeit betraut: Behörden lagern Sichtung von Kinderpornos aus

Bei der Auswertung von Kinderpornos geben Behörden dieses brisante Material offenbar an private Firmen ab. Eine solches Unternehmen aus Augsburg hat damit Minijobber in Heimarbeit betraut.



Interessenten haben sich nach einer Joberklärung der Firma bei der Polizei und Staatsanwaltschaft gemeldet, doch diese hatte die Firma selbst beauftragt.



Nach vielen Anzeigen wird diese Zusammenarbeit jedoch nun vorläufig gestoppt, die Firma will eine Heimarbeit nun nicht mehr anbieten: Ihre Mitarbeiter seien jedoch alle von Fachärzten in Kliniken geschult worden.