CDU: Ominöse Parteispenden von staatlichem, aserbaidschanischen Öl-Unternehmen an CDU

Die CDU hat 2012 in Tranchen eine Parteispende in Höhe von 28.000 Euro von dem staatlichen aserbaidschanischen Öl- und Gasunternehmen "Socar" erhalten.



Die Öffentlichkeit erfuhr nichts von der ominösen Spende und auch nicht, dass der Fall einen jahrelangen Rechtsstreit mit der Bundestagsverwaltung nach sich zog. Dabei wurde festgestellt, dass die CDU zwar gegen das Gesetz verstieß, aber wegen einer Selbstanzeige straffrei bleibe.



Zudem ist brisant, dass CDU-Politiker offenbar eine Nähe zu der umstrittenen Republik am Kaspischen Meer haben.