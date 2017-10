Berlin: Mutmaßlicher Islamist bei Razzia festgenommen - Waffen gefunden

In Berlin führte die Polizei eine Razzia im islamistischen Umfeld durch und fand in diesem Zusammenhang große Mengen an Munition und Waffen.



Ein 40-jähriger mutmaßlicher Islamist mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde festgenommen.



Gegen den Mann wurde seit einigen Monaten ermittelt, bei ihm sei eine "gesteigerte Gewaltbereitschaft" erkennbar geworden, so die Staatsanwaltschaft.