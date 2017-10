WM-Qualifikation: Damenfußballnationalmannschaft siegt mit 11:0 gegen die Färöer

Erst vor vier Tagen verloren die DFB-Frauen in der WM-Qualifikation 2:3 gegen Island. Am heutigen Abend konnte die Nationalmannschaft torreich gegen die Färöer Inseln gewinnen.



Der Außenseiter konnte gleich locker mit 11:0 besiegt werden. Alexandra Popp (12./45.1. Minute), Tabea Kemme (15./27.), Spielführerin Babett Peter (30.), Kathrin Hendrich (33.), Lina Magull (48.) und Hasret Kayikci mit einem Viererpack (63./75./83./89.) sorgten für die Tore.



In der Qualifikationsgruppe fünf konnte die Frauenfußballnationalmannschaft damit den ersten Platz übernehmen.