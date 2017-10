Skurrile Anpassung: Wie sich die Waldspitzmaus auf den Winter vorbereitet

Die heimische Waldspitzmaus verbrennt soviel Energie, dass sie in zwei bis drei Stunden ohne Nahrung verhungern würde. In Winter hat sie es wegen der Kälte und dem mageren Nahrungsangebot extrem schwer. Andere Säugetiere umgehen dieses Dilemma mit einem Winterschlaf, aber nicht die Waldspitzmaus.



Forscher vom Max-Planck-Institut für Ornithologie in Radolfzell haben herausgefunden, dass die Maus schrumpft. Zwölf von den Nagern wurden mit reiskorngroßen Sendern ausgestattet. So konnten dieselben Tiere im Herbst, Winter und Frühjahr eingefangen, gewogen und mittels Röntgen vermessen werden.



Jedes Jahr im Herbst nimmt die Schädelgröße der Waldspitzmaus um 15 Prozent ab und ihre Hirnmasse verringert sich um bis zu 30 Prozent. Das Körpergewicht verringert sich gleichzeitig um knapp 18 Prozent und die Wirbelsäule wie die innere Organe schrumpfen ebenfalls.