See in Löwenstein wohl unter Strom gesetzt und komplett leergefischt

In Löwenstein bei Heilbronn haben Unbekannte einen kompletten See leergefischt.



Offenbar wurde das Gewässer unter Strom gesetzt und so die circa hundert Forellen darin betäubt: Die Fische schwimmen dann oben und können ganz leicht abgefischt werden.



Bereits 2012 und 2015 handelten Fischdiebe dort so und die Polizei geht davon aus, dass es sich um dieselben Täter handelt.