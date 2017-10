Berlin: Franziska Giffey fordert Durchgreifen bei illegalen Obdachlosencamps

In Berliner Parks sind viele illegale Obdachlosencamps entstanden, gegen die Bezirksbürgermeisterin von Neukölln nun vorgehen will.



Man müsse gegen dieses illegale Campen von Einwanderern aus Osteuropa gemeinsam etwas tun, so Franziska Giffey.



Die SPD-Politikerin schlägt vor: "Eine Mischung aus Hilfsangeboten und Ordnungsrecht - das wird sonst nicht funktionieren." Zudem sagt sie: "Und wenn die Menschen ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können, dann muss man sagen: Ihr könnt hier nicht bleiben."