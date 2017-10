Rio de Janeiro: Polizei erschießt versehentlich spanische Touristin

Bei einem Polizeieinsatz in Rio de Janeiro wurde das Feuer auf ein Auto eröffnet, das an einer Sperre nicht hielt.



Dabei erschossen die Polizisten die Fahrerin, eine Touristin aus Spanien. Die 67-Jährige erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen, der Polizist, der die tödlichen Schüsse abgegeben hat, sei in Gewahrsam genommen worden.



Es ist bereits der dritte Fall innerhalb eines Jahres, bei dem Touristen in den Favelas von Rio erschossen worden sind.