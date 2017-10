New York: New Museum setzt sich in Ausstellung mit Sexualität auseinander

Im New Museum in New York kann man gerade die Ausstellung "Trigger: Gender as a Tool and a Weapon" bewundern, die sich mit Sexualität, Gender und Transsexualität beschäftigt.



Auf drei Etagen sind Werke wie die von der Künstlerin Tschabalala Self ausgestellt, die Genitalien aus Stoff herstellt. Das Museum feiert mit dieser Exposition sein 40-jähriges Bestehen.



Dabei kommt der Auftritt des Museums immer noch jung und unbeschwert daher. "Wir sind nicht an eine Sammlung gebunden. Deshalb bleiben wir ein Labor für Experimente in der Kunst", so die Direktorin Lisa Phillips.